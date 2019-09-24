Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
14 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet teşkilatındaki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 eski komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonla 5 kişi, gözaltına alınırken, 9 kişinin ceza ve...
GÜVENLİK 24.09.2019, 11:02
VAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet teşkilatındaki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 eski komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonla 5 kişi, gözaltına alınırken, 9 kişinin ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığı görevinden ihraç edilen 15 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur'da operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun, ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığı görevinden ihraç edilen 15 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur'da operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun, ceza ve infaz kurumlarında tutuklu olduğu, 1 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1