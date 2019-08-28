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14 evi soydular, ayak izinden yakalandılar
KONYA'da, son bir ayda, 14 evden elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan 4 kişiyi, evde bıraktıkları ayak izlerinden yola çıkarak yakaladı. 1'i kadın 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 28.08.2019, 09:55
KONYA'da, son bir ayda, 14 evden elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan 4 kişiyi, evde bıraktıkları ayak izlerinden yola çıkarak yakaladı. 1'i kadın 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bir evde şüphelilerden kalan ayak izi üzerinden çalışmalarını yürüttü. Yapılan çalışma sonucu ayak izinin, poliste daha önce hırsızlıktan suç kaydı bulunan Cemil S.'nin (22) ayak iziyle örtüştüğü belirlendi. Cemil S.'yi gözaltına alınan polis, ayak izi çıkan ayakkabıyı da evinde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Cemil S.'nin hırsızlık olaylarını Aleyna Ç. (17), Yakup Ö. (24) ve Ramazan Ç. (22) ile birlikte gerçekleştirdiğini saptadı. Ardından 3 kişi de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Üstlerinden bir miktar uyuşturucu da çıkan 4 kişi; 14 evden televizyon, tablet ve bilgisayar gibi çeşitli elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıklarını kabul etti. Aleyna Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 3 kişi de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bir evde şüphelilerden kalan ayak izi üzerinden çalışmalarını yürüttü. Yapılan çalışma sonucu ayak izinin, poliste daha önce hırsızlıktan suç kaydı bulunan Cemil S.'nin (22) ayak iziyle örtüştüğü belirlendi. Cemil S.'yi gözaltına alınan polis, ayak izi çıkan ayakkabıyı da evinde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Cemil S.'nin hırsızlık olaylarını Aleyna Ç. (17), Yakup Ö. (24) ve Ramazan Ç. (22) ile birlikte gerçekleştirdiğini saptadı. Ardından 3 kişi de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Üstlerinden bir miktar uyuşturucu da çıkan 4 kişi; 14 evden televizyon, tablet ve bilgisayar gibi çeşitli elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıklarını kabul etti. Aleyna Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 3 kişi de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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