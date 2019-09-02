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138 suçtan kaydı bulunan E.B., cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı

ZONGULDAK’ta bir işyerinin soyulması ve bir bisikletin çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan ve 7 yılda 138 suç kaydı bulunduğu tespit edilen akli dengesi bozuk E.B. (30), serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi...

GÜVENLİK 02.09.2019, 19:37
138 suçtan kaydı bulunan E.B., cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı
ZONGULDAK’ta bir işyerinin soyulması ve bir bisikletin çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan ve 7 yılda 138 suç kaydı bulunduğu tespit edilen akli dengesi bozuk E.B. (30), serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde geçen ay bir iş yerinin soyulması ve bisiklet hırsızlığının şüphelisinin akli dengesi bozuk olan ve 138 hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.B., olduğunu belirledi. E.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis E.B., hakkında yaptığı araştırmada fiil ehliyetinin bulunmadığı, 106’sı 2006-2012 yılları olmak üzere 138 hırsızlık olayının faili olduğunu tespit etti. E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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