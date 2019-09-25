1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 1300 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Şeyhmuz Fidan yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve Mehmet Demir'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Şeyhmuz Fidan ile Mehmet Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.