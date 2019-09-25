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1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 1300 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne...
GÜVENLİK 25.09.2019, 17:17
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 1300 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Şeyhmuz Fidan yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve Mehmet Demir'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Şeyhmuz Fidan ile Mehmet Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Şeyhmuz Fidan yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve Mehmet Demir'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Şeyhmuz Fidan ile Mehmet Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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