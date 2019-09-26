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13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu (2)

'13 YIL SONRA ANNESİYLE BULUŞTURACAĞIZ' Kayseri'deki evinden çıktıktan 13 yıl sonra Antalya'da bulunan Ahmet Çavuş, kente gelen kuzenine teslim edildi. Çavuş'u polis merkezinde teslim alan Ali Özel, çocukluklarının beraber geçtiğini, ...

GÜVENLİK 26.09.2019, 10:48
13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu (2)

'13 YIL SONRA ANNESİYLE BULUŞTURACAĞIZ'
Kayseri'deki evinden çıktıktan 13 yıl sonra Antalya'da bulunan Ahmet Çavuş, kente gelen kuzenine teslim edildi. Çavuş'u polis merkezinde teslim alan Ali Özel, çocukluklarının beraber geçtiğini,  birlikte oynadıklarını, birlikte büyüdüklerini anlatarak, şunları söyledi:
"13 yıl önce evden iş bulmak için çıktı. Bir daha dönmedi. Kendisini çok aradık. Dilendirilmek için kaçırıldığını düşündük. Bu süre içinde annesi hep ağladı. Bulunduğu haberini alınca yine ağladı, bulunduğuna inanmadı. Fotoğraflarını çekip, kendisine attım. Çok sevindi. Şimdi teslim aldım, annesiyle buluşturucağız. Ailesinin durumu iyi. Bir şeye ihtiyaçları yok. Bundan sonra annesi ve kız kardeşiyle yaşayacak." 
Yeni giysiler giydirilen Ahmet Çavuş, Ali Özel ile birlikte Kayseri'ye yola çıktı.

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