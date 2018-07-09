Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp (2)

'İNTERNET KAFEDE' DENİLDİ, YOLDA BULUNDU Bursa'da, cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine polisin arama çalışması...

13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp (2)

'İNTERNET KAFEDE' DENİLDİ, YOLDA BULUNDU
Bursa'da, cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine polisin arama çalışması başlattığı Yekta Berk (13), yolda yürürken bulundu. Berk'in, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'ndeki internet kafede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. İnternet kafeye gelen ekipler, Berk'i göremeyince çevrede aramaya başladı. Bu sırada caddenin karşı tarafındaki yolda görülen Berk, polis ekiplerince ekip otosuna bindirilip, emniyete götürüldü. 3 gündür bir arkadaşında kaldığını söyleyen Yekta Berk, ailesine teslim edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325