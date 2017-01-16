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13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

KÜTAHYA'da 28 Ekim 2010 tarihinde gölet kenarında iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki zihinsel engelli Semi Kayalı'nın katil zanlısı olarak 22 yaşındaki K.Ç. ile 57 yaşındaki S.K. jandarma ekiplerince yakalandı. Semi Kayalı'nın,...

13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
KÜTAHYA'da 28 Ekim 2010 tarihinde gölet kenarında iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki zihinsel engelli Semi Kayalı'nın katil zanlısı olarak 22 yaşındaki K.Ç. ile 57 yaşındaki S.K. jandarma ekiplerince yakalandı. Semi Kayalı'nın, S.K.'nın K.Ç.'ye gölet kenarında cinsel istismarda bulunduğunu görmesi nedeniyle öldürüldüğü belirtildi. 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay Kütahya'nın merkeze Kıranşeyh Köyü'nde 28 Ekim 2010 tarihinde meydana geldi. Zihinsel engelli olan ve Kıranşehir İlköğretim Okulu 8'inci sınıfta kaynaştırma eğitimi kapsamında okuyan Semi Kayalı'nın cesedi gölet kenarında bulundu. Yapılan otopside Kayalı'nın iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Jandarma ekipleri olayın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı. Biri kadın olan 2 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar, suçsuz oldukları anlaşılınca yargılandıkları Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, faili meçhul kalan olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı. Jandarmalar olay tarihinde çelişkili ifadeler verdiğini belirlediği 22 yaşındaki K.Ç.'yi bir kez daha gözaltına aldı. K.Ç. suçunu itiraf ederek olay günü köy ilköğretim okulunda yardımcı hizmetli olarak görev yapan S.K.'nın kendisine gölet kenarında cinsel istismarda bulunduğunu, bunu da Semi Kayalı'nın gördüğünü anlattı. K.Ç. daha sonra S.K. ile birlikte Semi Kayalı'yı öldürdüklerini itiraf etti. Jandarmalar S.K.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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