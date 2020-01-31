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13 yaşındaki Mustafa Kemal, yem karma makinesine sıkışarak öldü
GÜVENLİK 31.01.2020, 22:50
KONYA'nın Derbent ilçesinde, yem karma makinesine sıkışan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Üçpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yem karma makinesine sıkışan Mustafa Kemal Üçpınar ağır yaralandı. Baba Ali İhsan Üçpınar'ın kurtardığı Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesine götürüldü. Mustafa Kemal Üçpınar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi.
Küçük çocuğun cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yem karma makinesine sıkışan Mustafa Kemal Üçpınar ağır yaralandı. Baba Ali İhsan Üçpınar'ın kurtardığı Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesine götürüldü. Mustafa Kemal Üçpınar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi.
Küçük çocuğun cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği bildirildi.
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