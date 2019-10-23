Son Dakika
13 yaşındaki kıza cinsel istismara 15 yıl hapis
KAYSERİ'de E.Z.G. (13) isimli kız çocuğunu otomobiliyle dağlık alana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hacı Ahmet Ç. (67), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hacı...
GÜVENLİK 23.10.2019, 16:39
KAYSERİ'de E.Z.G. (13) isimli kız çocuğunu otomobiliyle dağlık alana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hacı Ahmet Ç. (67), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hacı Ahmet Y., cep telefonunu kullanan mahalleden tanıdığı E.Z.G.'yi, otomobiline bindirerek, dağlık alana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hacı Ahmet Ç., tutuklandı.
'ARABAM ESKİ MODELDİ, RAHATÇA İNEBİLİRDİ'
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından yargılanan Hacı Ahmet Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, "Aramızda husumet yoktu. İftira attığını düşünüyorum. Arabam eski modeldi. Merkezi kilit sistemi yoktu. İsterse rahatça inebilirdi" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ahmet Ç.'ye, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verirken, indirim uygulamadı.
Geçen Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hacı Ahmet Y., cep telefonunu kullanan mahalleden tanıdığı E.Z.G.'yi, otomobiline bindirerek, dağlık alana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hacı Ahmet Ç., tutuklandı.
'ARABAM ESKİ MODELDİ, RAHATÇA İNEBİLİRDİ'
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından yargılanan Hacı Ahmet Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, "Aramızda husumet yoktu. İftira attığını düşünüyorum. Arabam eski modeldi. Merkezi kilit sistemi yoktu. İsterse rahatça inebilirdi" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ahmet Ç.'ye, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verirken, indirim uygulamadı.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2