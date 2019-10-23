13 yaşındaki kıza cinsel istismara 15 yıl hapis

KAYSERİ'de E.Z.G. (13) isimli kız çocuğunu otomobiliyle dağlık alana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hacı Ahmet Ç. (67), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Geçen Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hacı Ahmet Y., cep telefonunu kullanan mahalleden tanıdığı E.Z.G.'yi, otomobiline bindirerek, dağlık alana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hacı Ahmet Ç., tutuklandı.'ARABAM ESKİ MODELDİ, RAHATÇA İNEBİLİRDİ'Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından yargılanan Hacı Ahmet Ç., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, "Aramızda husumet yoktu. İftira attığını düşünüyorum. Arabam eski modeldi. Merkezi kilit sistemi yoktu. İsterse rahatça inebilirdi" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ahmet Ç.'ye, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verirken, indirim uygulamadı.