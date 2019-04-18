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13 yaşındaki kız çocuğunun intiharında Mavi Balina şüphesi

İZMİR'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın Mavi Balina adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı. Olay,...

13 yaşındaki kız çocuğunun intiharında Mavi Balina şüphesi
İZMİR'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın Mavi Balina adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Menderes Mahallesi 152 sokaktaki Özçelik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evin üst katına çıkan annesi, Zehra D.'yi boynunda iple asılı halde buldu. Şoke olan annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kardeşin ortancası olan genç Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kız çocuğunu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyunla ilgili olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, Zehra D.'nin tablet bilgisayarını incelemeye aldı.
Talihsiz kızın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. soruşturma sürdürülüyor.

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