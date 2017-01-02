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13 yaşındaki kayıp kız, komşuda bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),() - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Ç.T., komşularının evinde bulundu. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Samsun'un...

13 yaşındaki kayıp kız, komşuda bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),() - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Ç.T., komşularının evinde bulundu. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun'un Bafra İlçesi Altınkaya Mahallesi'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi Ç.T., 6 gün önce okula gitmek için evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen kızı merak eden ailesi okuluna gitti. Okula da gitmediği belirlenen Ç.T.'nin, ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kız dün akşam saatlerinde ailesini arayarak eski komşuları C.U. adlı bir kadının Fievzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde olduğunu söyledi. Aile kızlarını alarak Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğine götürdü. Konu ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri biri kadın olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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