13 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta FETÖ/PDY ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan avukat ve kamu personellerinden oluşan 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu avukatlardan Ömer N.'nin tahliyesine karar verildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında 9'u avukat, 4 kamu personeli 13 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar geçen ay Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. İlk duruşmasında 1 kişinin tahliye edildiği davanın 2'inci duruşması bugün yapıldı.

Duruşmaya tutuklu avukatlar Ömer N., Erdal Ö., Fatih S., Halil İbrahim D., ve 'avukatlar imamı' olarak değerlendirilen tutuklu sanık Yunus B. ile tutuksuz sanıklardan avukatlar İhsan Ö., Ersin C., Dilek Fırtına T., Resul Ö., Recep H., ile kamu çalışanları İlhamı B. Murat G., ve Hakan P. katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu. Davanın 2'inci duruşmasında 5 tanık dinlendi.

'FETULLAH GÜLEN KİTAPLARI OKUNUYORDU'

Tanıklardan öğretmen Muhammet Ufuk B., tutuksuz sanıklardan İlhami B.'yi tanıdığını, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında düzenlenen 'Bu Çocuklar Bizim' projesi için kendisine rehber öğretmenlik teklif ettiğini ve gönüllü olarak projede yer aldığını söyledi. Tanıklardan avukat Mesut B. de 'avukatlar imamı' olarak değerlendirilen Yunus B.'yi tanıdığını, kendisinin sohbet vermek için zaman zaman Tokat'a geldiğini belirtti. Yunus B.'nin kendilerine yaklaşık 2 yıl boyunca bir evde sohbet verdiğini anlatan Mesut B., "Biz onu Serdar adıyla biliyorduk. Ferhat diye bir arkadaşla irtibat kurup bize sohbet vermeye geliyordu. Kimsenin kalmadığı bir evde sohbet veriliyordu. Sadece sohbet için bu evde toplanıyorduk. Sohbetler dini içerikliydi ve Fetullah Gülen kitapları okunuyordu" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim D., Bank Asya ile çalıştığını, ama bunu Gülen'in talimatıyla yapmadığını dile getirerek, "Ben bu dava kapsamında tutuklandığımı duymuştum, ancak kaçmadım. 9 Ağustos'ta operasyon yapıldı, tutuklandım. Yapıyla ilgili bildiklerimi anlattım. Delil karartma gibi bir durumum olmadı, öyle olsa telefonumu ve hattımı değiştirirdim" dedi.

Tutuklu sanıklardan Fatih S. de tüm bildiklerini emniyette anlattığını belirterek, "2014 yılından bu yana Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin'in avukatıyım. İl yönetimindeki bazı kişilerin de avukatlığını yaptım, hala da avukatlarıyım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanıklardan Ömer N. ise hiç üyesi olmadığı bir yapıyla ilgili yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunduğunu, avukatlar imamını tanımadığını ve irtibatının olmadığını söyleyerek, "Memleketimin bekası adına yatmaya razıyım, kendimi içeride böyle teselli ediyorum. Benim günahım yok. Suçlamaları işlemediğimin somut delilleri var. Devletime canım feda. Hayatım boyunca bu yapının bir tarafı olmadım." diye konuştu.

'Avukutlar imamı' olarak değerlendirilen tutuklu sanıklardan Yunus B. ise sanık avukatlardan birçoğunu tanımadığını belirterek, "1999-2011 yılına kadar cemaat dershanelerinde çalıştım. ByLock kullanmadım. SODES projesiyle çok faydalı işler yaptım, bunun için pişman değilim. Benim tutuklanmama sebep olan Ferda T., 2 gün içinde 140 isim saymış ve mesleklerini bildirmiş ve aldığım duyumlara göre yurt dışına kaçmıştır" dedi.

Duruşmada diğer sanıkların da ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan avukat Ömer N.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs 2017 tarihine erteledi.