13 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamlarına' yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli Ankara, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Eskişehir'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerin, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.