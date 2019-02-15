13 aracın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü 3 saatte kurtarıldı

BOLU’nun Gerede ilçesinde, D-750 yolunda 13 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Servet Erdoğan (47) UMKE ve itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.Kaza, saat 20.30 sıralarında D-750 yolunun Gerede Kalender mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolun Ankara istikametinde 13 araç birbirine girdi. Kazada, araçlarda bulunan Ali Bayramoğlu, Mustafa Hakdemir, Murat Öztürk ve Servet Erdoğan yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı.3 SAATTE KURTARILDIKazada yaralanan Servet Erdoğan ise kullandığı kamyonun içinde sıkıştı. Ayağı, kaza sırasında TIR'ın dorsesi ile bulunduğu kamyonun arasında sıkışan Erdoğan için kurtarma çalışması başlatıldı. Erdoğan'ın Ankara'da bulunan yakınları da kaza haberini alıp olay yerine geldi. Bilinci açık halde kurtarılmayı bekleyen Servet Erdoğan, dondurucu soğukta üşüdüğü için sıcak su torbaları ve battaniye ile ısıtılmaya çalışıldı. Olay yerine gelen yakınları da Servet Erdoğan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Erdoğan yakınlarının verdiği telefonla eşi ile de telefonla görüşüp iyi olduğunu söyledi. Sıkışan sürücü UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Erdoğan Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldırılarak tedaviye alındı.İSTANBUL İSTİKAMETİ SAATLERCE ULAŞIMA KAPANDIKazanın ardından D-750 yolunun 2 yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun Ankara istikameti yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. İstanbul istikameti ise yan yatmış TIR'lar ve kazaya karışan araçların bulunması sebebiyle hala kapalı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye Ankara'dan Kızılay ekiplerinin, yiyecek ve battaniye dağıtmak için yola çıktığı öğrenildi. Yolun bir süre daha trafiğe kapalı kalması bekleniyor. Polis ekipleri trafiği Ankara'dan İstanbul yönüne gitmek isteyenler için Ankara'nın Çamlıdere ilçesi mevkiinden TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.