Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Erdoğan, Üçlü Zirve sonrası konuştu: Denizi geçtik, derede boğulamayız
Üçlü zirveden sonra ortak bildiri

13 aracın karıştığı kaza nedeniyle kapanan yol, açıldı

BOLU'nun Gerede ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-750 Ankara- İstanbul karayolunun kapanan İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Gerede ilçesi D-750 karayolunda dün saat...

13 aracın karıştığı kaza nedeniyle kapanan yol, açıldı
BOLU'nun Gerede ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-750 Ankara- İstanbul karayolunun kapanan İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Gerede ilçesi D-750 karayolunda dün saat 20.30 sıralarında kar ve buzlanma nedeniyle 13 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan kamyon şoförü Servet Erdoğan (47) 3 saatlik çalışmayla araçtan çıkarıldı. Kazanın ardından D-750 Ankara-İstanbul karayolu, çift yönlü trafiğe kapandı. Yolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. İstanbul yönünde ise yan yatan TIR'ların da bulunduğu araçlar nedeniyle kapalı kaldı. Polis ekipleri, İstanbul yönüne giden sürücüleri, Çamlıdere gişelerinden TEM'e yönlendirdi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yol araçların yoldan kaldırılmasıyla sabah 07.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328