123 sanıklı FETÖ darbe davasında karar çıktı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT Harbiye binası ve Taksim'de meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara ilişkin 31'i tutuklu 123 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, "Anayasayı ihlal" suçundan 16 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığı da müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. 52 erin de aralarında bulunduğu 92 sanık hakkında ise tüm suçlardan beraat kararı verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstinaf Mahkemesi'nin büyük salonunda iki haftadır süren davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları ile müştekilerin avukatları katıldı.



16 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 15 SANIK DA MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Kanuk, Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karamedir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım, Mustafa Kemal Kütahya, Emrah Altunkalem, Yavuz Sarıoğlu, Ali Kazanpınar, Asım Özdemir ve Nuh Çetiner, "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek bu cezada "İyi hal" indirimine gitmedi.

Sanıklar Abdullah Bodur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli, "Anayasayı ihlal" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, duruşmadaki hal ve tavırlarını gerekçe göstererek müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar.

5 SANIK 624'ER YIL CEZA ALDI

Sanıklar Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan ve Mustafa Karademir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım, 39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 39'ar kez 16'şar yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Her sanığa verilen hapis cezası 624 yıl oldu.



3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Fahrettin Yavuz, Jaouad Mermer ve Murat Demirci'nin öldürülmesine ilişkin olarak sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Yavuz Sarıoğlu 3'er defa ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Bodur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshad Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli de 3'er defa müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar. Sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Yavuz Sarıoğlu aynı zamanda 49 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan da 16'şar yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar. 49 kişinin ölümünden dolayı her sanığa verilen ceza 784 yıl oldu. Bu sanıklar 7 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7'şer kez 6'şar yıldan toplam 42'şer yıl, kamu kurumlarının haberleşmesini engellemeye teşebbüs etme suçundan 1'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası aldı.

Sanıklar Abdullah Bodur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshad Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli, 49 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 49 kez 13'er yıl 4'er ay hapis cezası aldılar. Her sanığın bu suçtan aldığı ceza 653'er yıl 3'er ay ceza aldı. Bu sanıklar 7 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 7'şer kez 5'er yıldan 35'er yıl hapis cezası ile de cezalandırıldılar. Bu 15 sanık ayrıca kamu kurumlarının haberleşmesini engelleme suçundan da 11'er ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar.

Sanıklar Günay Kaya ve Erdoğan Çelik, 7 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 defa 6'şar yıldan 42'şer yıl, kamu kurumlarının haberleşmesini engellemeye teşebbüs suçundan 1'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.



92 KİŞİNİN BERAATİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, 52'si er olmak üzere 92 sanığın beraatine karar verdi.

KARARA TEPKİ GÖSTEREN 9 SANIK DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Karar okunurken tutuklu sanıklardan biri ayağa kalkarak, "Sayın Başkanım çıkabilir miyim. Anayasayı ihlal eden bu çocuklar değil. Lütfen, hata ediyorsunuz. Şu çocuklara yazık. Bu çocuklar anayasanın ne olduğunu bilmiyorlar. Sayın başkan yapmayın" dedi. Başkanın talimatı ile bu sanık askerler tarafından salondan çıkarıldı.

Kısa bir süre sonra 5 sanık daha karara tepki gösterdi. Bu sanıklar da jandarma tarafından salondan çıkarıldılar. Sanıklardan biri salondan çıkarılırken, "Her şeye rağmen vatan sağ olsun" diye bağırdı.

HEYETİ TEHDİT EDEN SANIK DA SALONDAN ÇIKARILDI

Bir süre sonra 3 kişi daha okunan karara tepki gösterdi. Sanıklardan birinin mahkeme heyetine yönelik olarak, "Er ya da geç çıkacağım hayatınızı yakacağım" dediği duyuldu. Üç sanık da jandarmalar tarafından dışarıya çıkarıldı.

Başkan, jandarma görevlileri tarafından çıkarılan sanıkların kim olduklarına dair tutanak tutmasını istedi.