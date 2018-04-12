Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

12 yıl sonra yakalanan sanığa 9 yıl hapis

ANTALYA'da 13 yıl önce tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralayan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, toplam 9 yıl 2 ay hapse mahmkum edildi. Antalya'da çeşitli suçlarndan 13 yıldır aranan ve geçen...

12 yıl sonra yakalanan sanığa 9 yıl hapis
ANTALYA'da 13 yıl önce tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralayan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, toplam 9 yıl 2 ay hapse mahmkum edildi.
Antalya'da çeşitli suçlarndan 13 yıldır aranan ve geçen aralık ayında yakalanan Hayati Ayhan, 2005 yılında tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralamak suçundan hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Ayhan, komşusu Mustafa Derman'ın kendisi hakkında 'kötü komşu' olduğu yönünde söylemlerde bulunduğunu belirtti. Hayati Ayhan, “Bana 'şerefsiz' gibi söylemlerde de bulunduğu için kendisiyle konuşmak için buluştuk. Olay anında da söylediklerini inkar etmedi. Beni kastederek 'iyi komşu iyidir, kötü komşu kötüdür, şerefsiz de şerefsizdir' dedi. Elini beline atınca bu yönde bir eylemde bulundum. İlk ateş karşı taraftan gelmiştir" dedi. Olaydan sonra ruhsatsız tabancayı Isparta'da göle attığını da ifade eden Hayati Ayhan, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine üzgün olduğunu belirtti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayati Ayhan'ı önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından bu cezada indirime giden mahkeme, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayhan, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
12 YIL KAÇTI
2005 yılında bir de cinayet işleyen ve geçen yıl Aralık ayında yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan'ın, yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan'ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314