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12 yaşındaki Üzeyir'in cansız bedeni, hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu

ADANA'da 2 gündür kayıp olarak aranan Üzeyir Tamer'in (12) cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Olay, 27 Mayıs Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden ayrılan...

12 yaşındaki Üzeyir'in cansız bedeni, hidroelektrik santrali kapaklarında bulundu
ADANA'da 2 gündür kayıp olarak aranan Üzeyir Tamer'in (12) cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu.
Olay, 27 Mayıs Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden ayrılan ancak geri dönmeyen Üzeyir Tamer'in yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çevredekiler Üzeyir'in son olarak Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapıldığını gördüklerini söyledi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, sulama kanalı çevresinde arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sürürken, Üzeyir Tamer'den bugün acı haber geldi. Üzeyir'in cansız bedeni sabah saatlerinde görevliler tarafından Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalı üzerine kurulu Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Üzeyir'in annesi Selma ve babası Hacı Tamer, çocuklarının cenazesinin su altı polisleri tarafından kanaldan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Acılı anne Selma Tamer, evladını son bir kez görebilmek için hidroelektrik santraline girmek istedi ancak yetkililer güvenlik nedeniyle izin vermedi.
Üzeyir Tamer'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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