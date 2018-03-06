12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya müebbet hapis

KAYSERİ’de, oğlu Haydar Elmacıoğlu'nu (12) yaramazlık yaptığı için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hasan Elmacıoğlu (43), ömür boyu hapis cezasına çarptrıldı.

Olay, geçen 12 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Malulen emekli, bedensel engelli 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu., sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan oğlu Haydar'ı evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Elmacıoğlu tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında Hasan Elmacıoğlu, son kez hakim karşısına çıktı. Mahalle baskısından dolayı oğlunu öldürdüğünü belirten Elmacıoğlu, "Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittim. 'Yaşı küçük en iyisi ev' dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim . Pişmanım" diye konuştu.

ANNE EŞİNİ SAVUNDU

Oğlu eşi tarafından öldürülen anne Gülsen Elmacıoğlu, şikayetçi olmadığını belirterek, "Hasan istemeden yaptı. Bir anlık sinir sonucu bu olayı gerçekleştirdi" dedi.

Mahkeme, Hasan Elmacıoğlu'nu, 'alt soydan birini kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezasına çarptırdı.



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