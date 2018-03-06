Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya müebbet hapis

KAYSERİ’de, oğlu Haydar Elmacıoğlu'nu (12) yaramazlık yaptığı için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hasan Elmacıoğlu (43), ömür boyu hapis cezasına çarptrıldı. Olay, geçen 12 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı...

12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya müebbet hapis
KAYSERİ’de, oğlu Haydar Elmacıoğlu'nu (12) yaramazlık yaptığı için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hasan Elmacıoğlu (43), ömür boyu hapis cezasına çarptrıldı.
Olay, geçen 12 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Malulen emekli, bedensel engelli 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu., sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan oğlu Haydar'ı evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Elmacıoğlu tutuklandı.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında Hasan Elmacıoğlu, son kez hakim karşısına çıktı. Mahalle baskısından dolayı oğlunu öldürdüğünü belirten Elmacıoğlu, "Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittim. 'Yaşı küçük en iyisi ev' dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim . Pişmanım" diye konuştu.
ANNE EŞİNİ SAVUNDU
Oğlu eşi tarafından öldürülen anne Gülsen Elmacıoğlu, şikayetçi olmadığını belirterek, "Hasan istemeden yaptı. Bir anlık sinir sonucu bu olayı gerçekleştirdi" dedi.
Mahkeme, Hasan Elmacıoğlu'nu, 'alt soydan birini kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314