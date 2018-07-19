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12 yaşındaki Murat, oynadığı tüfeğin ateş almasıyla öldü

GİRESUN’un Çamoluk ilçesinde, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan Murat Kaan Safi (12) hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Çatalça köyü Akpınar Yaylası'nda meydana geldi. Yaz tatilini ailesiyle birlikte...

12 yaşındaki Murat, oynadığı tüfeğin ateş almasıyla öldü
GİRESUN’un Çamoluk ilçesinde, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan Murat Kaan Safi (12) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Çatalça köyü Akpınar Yaylası'nda meydana geldi. Yaz tatilini ailesiyle birlikte yaylada geçiren Murat Kaan Safi, tek kırma ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş almasıyla yaralandı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan çocuk, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Kaan Safi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Safi’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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