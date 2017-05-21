12 yaşındaki kıza fuhuş ve cinsel istismara ağır ceza

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da 12 yaşındaki yeğeni H.İ.'ye zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen teyzesi H.İ. ile küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 erkek, 6 yıl 8 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde bir okulda eğitim gören 12 yaşındaki H.İ., 2014 yılının Temmuz ayında yaz tatilini geçirmek üzere annesi ile birlikte Diyarbakır'a geldi. İddiaya göre; Diyarbakır'da dedesinin evinde kalan küçük kız, zihinsel engelli olan teyzesi H.İ. ile birlikte hastaneye gitmek üzere evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. İddianameyi hazırlayan savcı, teyze H.İ.'nin evden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca para karşılığı değişik erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini belirterek, bu kişilerin aynı zamanda küçük kız H.İ.'ye de cinsel istismarda bulunduğunu kaydetti.

ESRAR VE UYUŞTURUCU HAP İÇİRMİŞLER

Hazırlanan iddianamede çocuğa cinsel istismarda bulunan kişilerin, teyze H.İ.'ye değişik miktarlarda para verdiğini belirten savcı, cinsel istismarda bulunan bazı kişilerin küçük kıza esrar ve içeriği belli olmayan uyuşturucu hap içirdiğini de vurguladı. Sokakta gezdiği sırada annesi tarafından bulunup, polis merkezine getirilen H.İ.'nin başından geçenleri anlattığını belirten savcı, küçük çocuğun teyzesi H.İ. ve teyzesi ile işbirliği içinde olan kadınlar N.K. ve A.A.'dan da şikayetçi olduğunu ifade etti. Adli Tıp'tan alınan rapora göre mağdurun vücudunda cinsel istismar bulgularının tespit edildiğini belirten savcı, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.A., S.G., R.Ö. ve M.G.A, teyzesi H.İ. ve teyzesi ile işbirliği içinde olan A.A. ve N.K.'nın 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

CEZA YAĞDI

İddianamenin kabul edilmesinin ardından R.Ö. E.A. ve M.G.A.'nın tutuklu diğer 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2014 yılında başlandı. Duruşmada savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmezken, savcı tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Davanın geçen gün görülen 15'inci celsesinde kararını açıklayan mahkeme 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen R.Ö.'yü 20 yıl, S.G.'yi 10 yıl, M.G.A.'yı 20 yıl ve E.A.'yı ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Küçük kızı evden kaçıran teyzesi H.İ.'yi 'cinsel istismar suçuna yardım ettiği gerekçesiyle' 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, fuhuş suçuna aracılık ettikleri iddia edilen kadınlar A.A. ve N.K.'nin ise beraatine karar verdi.