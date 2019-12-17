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12 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 yıl 9 ay hapis
KAYSERİ'de bina görevlisi olarak çalıştığı apartmanda oturan A.Ö. (12) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılan Şaban S. (46), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen 5 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi...
GÜVENLİK 17.12.2019, 13:45
KAYSERİ'de bina görevlisi olarak çalıştığı apartmanda oturan A.Ö. (12) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılan Şaban S. (46), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 5 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi Osmangazi mahallesinde meydana gelen olayda bina görevlisi Şaban S., aynı binada oturan A.Ö. isimli kız çocuğuna apartmanda cinsel istismarda bulundu. A.Ö.'nun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Şaban S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Şaban S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mağdur A.Ö, şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, "Güvenlik kameralarının görmediği bir noktada elini omzuma atarak, öptü" dedi.
Sanık Şaban S. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "Biz namusumuz için ölürüz. Benim de kızım var. Görev yaptığım sürece kimseye kötü gözle bakmadım. Koruyup, kolladım. Haklarımı vermemek için bana böyle bir iftira atıyorlar. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Şaban S.'ye, eylemi 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Geçen 5 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi Osmangazi mahallesinde meydana gelen olayda bina görevlisi Şaban S., aynı binada oturan A.Ö. isimli kız çocuğuna apartmanda cinsel istismarda bulundu. A.Ö.'nun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Şaban S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Şaban S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mağdur A.Ö, şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, "Güvenlik kameralarının görmediği bir noktada elini omzuma atarak, öptü" dedi.
Sanık Şaban S. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "Biz namusumuz için ölürüz. Benim de kızım var. Görev yaptığım sürece kimseye kötü gözle bakmadım. Koruyup, kolladım. Haklarımı vermemek için bana böyle bir iftira atıyorlar. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Şaban S.'ye, eylemi 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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