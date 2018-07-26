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12 yaşındaki İpek, anten kablosunun boynuna dolanması sonucu öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde İpek Yılmaz (12), bahçede oynadığı çatıdan sarkan anten kablosunun boynuna dolanması sonucu boğuldu. Olay, geçen salı günü Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep ve Ali Yılmaz çiftinin...

12 yaşındaki İpek, anten kablosunun boynuna dolanması sonucu öldü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde İpek Yılmaz (12), bahçede oynadığı çatıdan sarkan anten kablosunun boynuna dolanması sonucu boğuldu.
Olay, geçen salı günü Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep ve Ali Yılmaz çiftinin 5 çocuğundan İpek Yılmaz, oyun oynamak için evin bahçesine çıktı. İpek, çatıdan bahçeye sarkan anten kablosuyla oynamaya başladı. Bür süre sonra kablo İpek'in boynuna dolandı. Oynamak için ablasının yanına giden Esma Yılmaz (5), İpek'i hareketsiz görünce durumu annesine haber verdi. Anne Zeynep Yılmaz'ın çağırdığı 112 Acil ekibi, ilk müdahalenin ardından İpek'i ambulansla önce İslahiye Devlet Hastanesi ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye götürdü. İpek Yılmaz, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
İpek Yılmaz'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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