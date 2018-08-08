Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

12 yaşındaki Hasan, 4'üncü kattan düşüp öldü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), () - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4'üncü kattaki evin balkonundan dışarı bakarken dengesini kaybedip, zemine düşen zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun (12), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet...

12 yaşındaki Hasan, 4'üncü kattan düşüp öldü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), () - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4'üncü kattaki evin balkonundan dışarı bakarken dengesini kaybedip, zemine düşen zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun (12), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Zekayi Gökşin Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun, iddiaya göre, 4'üncü kattaki evin mutfak balkonundan dışarı bakarken, dengesini kaybederek, düştü. Zemine çakılan Coşkun'u görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Coşkun'u ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Coşkun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan Eren Coşkun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna konuldu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328