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12 suçtan aranırken, saklandığı evde yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, hakkında 12 suçtan yakalama kararı ile kumar oynattığı için 4,5 yıl hapis cezası bulunan İbrahim Ö. (36), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. İbrahim Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...

12 suçtan aranırken, saklandığı evde yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, hakkında 12 suçtan yakalama kararı ile kumar oynattığı için 4,5 yıl hapis cezası bulunan İbrahim Ö. (36), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. İbrahim Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'resmi evrakta sahtecilik', 'hırsızlık', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' dahil 12 suçtan hakkında yakalama kararı ile 'kumar oynatıp, yer temin etmek'ten 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Dere Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlenen İbrahim Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İbrahim Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

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