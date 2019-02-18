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'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki piknik alanlarının bulunduğu bölgede, 12 köpeğin zehir verilerek, telef edildiği ve 50 köpeğin de kaybolduğu ileri sürüldü. Bölgedeki köpekleri beslediğini belirten avukat Tuğba...

'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki piknik alanlarının bulunduğu bölgede, 12 köpeğin zehir verilerek, telef edildiği ve 50 köpeğin de kaybolduğu ileri sürüldü. Bölgedeki köpekleri beslediğini belirten avukat Tuğba Gülsoy, "Farklı noktalarda organize olarak zehirlenmişler. Diğer köpeklerin de öldürüldüğünü düşünüyoruz" dedi. 
Keçiören'e bağlı Bağlum Mahallesi'nde, yazlık villalar ve piknik alanlarının bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, önceki gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehir verilerek, telef edildiği öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 12 köpek ölüsünün bulunduğu ve yaklaşık 50 köpeğin de kaybolduğu belirtildi. Bölge sakinleri ise köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmasını istedi. 
Bölgede köpekleri besleyen hayvanseverlerden avukat Tuğba Gülsoy, hayvanların bakımını yaptıklarını söyledi. Köpeklerin neredeyse hepsinin aşılı ve zararsız olduğunu belirten Gülsoy, "Köpeklerin çoğuna kulübe de yapmıştık. Cumartesi sabah erken saatlerde villa sahiplerinden biri köpek ölüleriyle karşılaşmış. Yaptığımız aramalarda 12 köpeğin ölüsünü bulduk. Farklı noktalarda organize bir şekilde zehirlenmişler. Tek bir insanın yapmış olması mümkün değil. Umarım belediye yapmamıştır. 2 köpeği inceleme için otopsiye gönderdik. Diğer köpeklerin de öldürülmüş olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. 

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