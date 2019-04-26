12 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonda 14 muvazzaf asker ve bir infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Isparta ile Hatay, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Aydın, Burdur, Balıkesir, Bursa ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 11 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir infaz koruma memuru gözaltına alındı. 15 şüpheli, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.