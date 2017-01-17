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12 günden bu yana kayıp

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-BURSA'da 12 günden bu yana evine dönmeyen Alheimer hastası 87 yaşındaki Ahmet Şentürk, arama-kurtarma ekipleri tarafından, aranıyor. Kestel ve çevresinde, 2 günden bu yana 6 farklı noktadan arama...

12 günden bu yana kayıp

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-BURSA'da 12 günden bu yana evine dönmeyen Alheimer hastası 87 yaşındaki Ahmet Şentürk, arama-kurtarma ekipleri tarafından, aranıyor. Kestel ve çevresinde, 2 günden bu yana 6 farklı noktadan arama yapan ekipler, ormanlık arazide, arama çalışmalarına devam ediyor.
Kestel İlçesi Uludağ Caddesi'ndeki evinden 12 gün önce camiiye gideceğini söyledikten sonra dönmeyen alzheimer hastası Ahmet Şentürk'ün ailesinin başvurusu üzerine arama- kurtarma ekiplerini alarma geçti. AFAD, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma (YAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 2 günden bu yana Kestel ile 10 kilometre çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ormanlık alandaki mağara ve barınakları da kontrol ediyor. 
DAHA ÖNCEDE KAYBOLMUŞ
Ahmet Şentürk'ün oğlu Rıdvan Şentürk de arama-kurtarma çalışmalarını katıldı. Şentürk, "Alhzeimer başlangıcı teşhisi bulunan olan babam 12 gün önce evden çıktı. Bir daha  dönmedi. Günlerdir onu arıyoruz. 5 sene önce de kaybolmuş ancak, 1 gün sonra eve geri dönmüştü. Şimdi çok korkuyoruz" diye konuştu. 

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