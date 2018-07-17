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118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİK: 29 HASTAMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR Samsun Valiliği'nce 19 Mayıs ilçesindeki özel yurtta kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının...

118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİK: 29 HASTAMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Samsun Valiliği'nce 19 Mayıs ilçesindeki özel yurtta kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 118 olduğu, 29'unun hastanedeki tedavilerinin sürdürüldüğü belirten açıklama, şöyle:
"19 Mayıs ilçemizde bulunan özel bir yurtta kalan yatılı öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonucu zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir. Saat 13.40 itibariyle alınan bilgilere göre toplam başvuru sayısı 118’dir. Bu hasta başvurularının 100’ü 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne, 6’sı Bafra Devlet Hastanesi’ne, 12’si ise OMÜ Tıp Fakültesi’ne yapılmıştır. Şu an itibariyle, 89 hastamız taburcu edilmiş olup, 29 hastamızın da tedavileri devam etmektedir. Zehirlenme vakalarıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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