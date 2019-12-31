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11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35), bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı. Yılmaz'ın yakalanma anı, otobüs kamerasınca anbean kaydedildi. İnegöl...
GÜVENLİK 31.12.2019, 15:41
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35), bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı. Yılmaz'ın yakalanma anı, otobüs kamerasınca anbean kaydedildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın, Huzur Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, buradan kaçtı. İzini kaybettiren Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını tespit ettiği halk otobüsünün sürücüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanan Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yılmaz, mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Cuma Yılmaz'ın yakalanma anı, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsü durduran polis ekiplerinin içeri girerek, Cuma Yılmaz'ı yakaladığı anlar yer alıyor.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın, Huzur Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, buradan kaçtı. İzini kaybettiren Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını tespit ettiği halk otobüsünün sürücüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanan Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yılmaz, mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Cuma Yılmaz'ın yakalanma anı, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsü durduran polis ekiplerinin içeri girerek, Cuma Yılmaz'ı yakaladığı anlar yer alıyor.
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