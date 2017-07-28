11 yaşındaki Himmet, gölette boğuldu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), () - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 11 yaşındaki Himmet Coşkun, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Katranlı Köyü'nde meydana geldi. Himmet Coşkun, 6 yaşındaki kız kardeşiyle köyde orman yangınlarında helikopterin su alması için oluşturulan, etrafı tel örgülerle çevrili yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölete gitti. İki kardeş seringilemek için suya girip yüzmeye başladı. Ancak Himmet Coşkun, bir süre sonra suda çırpınıp kayboldu.

Sudan çıkan kız kardeşi, yakındakı köylülerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Coşkun'un cansız bedenini sudan çıkardı.

Olayı haber alıp bölgeye gelen Himmet Coşkun'un yakınları, gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı.

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