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11 turist taşıyan sıcak hava balonu, sanayiye acil iniş yaptı

DENİZLİ'de, Pamukkale'den içindeki 11 turistle havalandıktan bir süre sonra rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan sıcak hava balonu, 3'üncü Sanayi Sitesi'ne acil iniş yaptı. Balondan indirilen turistler, minibüsle otellerine gönderildi. Beyaz...

11 turist taşıyan sıcak hava balonu, sanayiye acil iniş yaptı
DENİZLİ'de, Pamukkale'den içindeki 11 turistle havalandıktan bir süre sonra rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan sıcak hava balonu, 3'üncü Sanayi Sitesi'ne acil iniş yaptı. Balondan indirilen turistler, minibüsle otellerine gönderildi.
Beyaz travertenleriyle ünlü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bugün sabah saatlerinde özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, yabancıların da içinde bulunduğu 11 turistle havalandı. Yaklaşık 1 saat boyunca Pamukkale semalarında gezinen balon, inişe geçeceği sırada rüzgarın da etkisiyle Denizli şehir merkezine doğru sürüklenmeye etmeye başladı. Bunun üzerine balonun pilotu acil inişe geçti. Balon, Sümer Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde boş bir arsaya sorunsuz bir şekilde indirildi. Balondaki turistler, minibüsle otellere gönderildi. Balonun sanayi bölgesine inişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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