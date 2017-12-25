11 kaçakla yakalanan taksi sürücüsüne 11 bin lira ceza

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde aracına aldığı 11 Suriyeli kaçağı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartmak isterken jandarma tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü Ü.K.'ye 11 bin lira idari para cezası kesildi.

Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları Ü.K. yönetimindeki taksiyi İpsala ilçesindeki Kapucu mahallesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Suriye uyruklu 11 kaçak yakalandı. Gözaltına alınan taksi sürücüsü Ü.K., hakkında kaçak başına 1000'er olmak üzere toplam 11 bin lira idari para cezası kesildikten sonra İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.