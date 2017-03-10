11 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2)

İLÇE JANDARMA KOMUTANI DA GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınanlar arasında Aksaray'ın, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Koçtaş'ın da olduğu ortaya çıktı. Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Üsteğmen Koçtaş da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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