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11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlardan arandığı belirlenen ve aralarında muvazzaf albay ile yüzbaşının...

11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlardan arandığı belirlenen ve aralarında muvazzaf albay ile yüzbaşının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Samsun, Mardin ve Siirt'teki operasyonlarda; aralarında muvazzaf albay ve yüzbaşının da bulunduğu subay ve astsubaylar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi arasında, TSK'dan ihraç edilenlerin de olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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