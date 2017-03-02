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11 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY...

11 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, Adıyaman, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Konya, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa'da çok sayıda eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polislerin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi. Adıyaman'da gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şehirlerde gözaltına alınanların da kente getirilerek sorgulanacağı belirtildi. Adreslerinde bulunmayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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