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11 ilde 15 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT’ta yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen...

11 ilde 15 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT’ta yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat’ta  1 muvazzaf üsteğmen, 1 eski üsteğmen, 10 muvazzaf astsubay, 2 eski astsubay ile 1 sivil olmak üzere toplam 15 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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