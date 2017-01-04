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11 gündür kayıp lise öğrencisi Amasya’da ortaya çıktı

TOKAT’ın Niksar İlçesi'ndeki Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Büşra Erdoğan, 11 gün sonra Amasya’da karakola giderek kayıp olmadığını...

11 gündür kayıp lise öğrencisi Amasya’da ortaya çıktı
TOKAT’ın Niksar İlçesi'ndeki Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Büşra Erdoğan, 11 gün sonra Amasya’da karakola giderek kayıp olmadığını kendi isteğiyle geldiğini söyledi. 
Olay, 11 gün önce Tokat’ın Niksar İlçesi’ne bağlı Gültepe köyünde meydana geldi. Güllü- Atay Erdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan ve okulun Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Bölümü'nde eğitimini sürdüren Büşra Erdoğan, 23 Aralık Cuma günü, ilçede yatılı kız öğrencilerinin kaldığı pansiyondan sabah saatlerinde çıkıp okula gitti. Okul sonrası tekrar pansiyona dönen Erdoğan, görevlilere, "Bakıma muhtaç kardeşim var, ailemin yanına gidip ona bakacağım” dedi.
Okuldan ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Büşra Erdoğan’ın annesi Güllü ve babası Atay Erdoğan kızlarının kaybolduğunu belirterek durumu polise bildirdi. 11 gündür polis ekipleri tarafından aranan Büşra Erdoğan’nın Amasya’da olduğu tespit edildi. Niksar Belediyesi de sosyal medya hesabından genç kızın fotoğrafını yayınlayarak görenlerin polise bildirmesini istedi.
Fotoğrafının sosyal medyada kayıp ilanı ile verildiğini gören Büşra Erdoğan, Amasya Ahmet Özbey Karakolu’na müracaat etti. Erdoğan, polise verdiği ifadede kayıp olmadığını kendi isteğiyle Amasya’ya geldiğini söyledi. Amasya polisi Niksar polisi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgilendirme yaptı.

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