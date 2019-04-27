11 gündür kayıp Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan günü kaybolan ve şüpheli ifadeleri üzerine babası tutuklanan Furkan Yiğit'i(4) arama çalışmaları sürdürülüyor. 11 gündür kayıp olan Furkan'ı bulabilmek için AFAD ekipleri dere yataklarında, jandarma ve köy kurucuları ise arazide arama yapıyor.Karaçoban'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi - Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı aramalarına rağmen bulamayan aile, jandarmadan yardım istedi.Jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları, aynı gün Furkan'ı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, iş makineleriyle kazı yapıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan bulunamadı. Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren baba Fehim Yiğit, tutuklanarak, cezaevine konuldu.Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, Furkan'ın evinin yakınında bulunan mezarlık bölgesinin altından geçip, Kocasu ile birleşen dere yatağındaki arama çalışmalarına devam etti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları da arazi taramalarını sürdürdü. Ancak şu ana kadar küçük çocuğun izine rastlanmadı.

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