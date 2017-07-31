11 evin yandığı 2 köyde yaralar sarılıyor

Mesut MADAN/ BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni ve Gölhisar ilçelerine bağlı iki köyde aynı gün çıkan yangında 11 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu ve yüzlerce balya samanın kül olduğu yangın bölgesinde köylülere AFAD tarafından çadır kurulup, çeşitli yardımlar yapıldı. Köyleri ziyaret eden Vali Şerif Yılmaz, yaraların sarılacağını söyledi.

Tefenni'ye bağlı Başpınar Köyü'nde geçen cumartesi günü, iddiaya göre ekmek yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan başlayan yangın 7 evin kül olmasına yol açtı. Aynı saatlerde Gölhisar'a bağlı Hisarardı Köyü'nde Hüseyin Turgut'a ait samanlıkta elektrik hattındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında ise 4 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce balya saman küle döndü. Burdur AFAD Müdürlüğü tarafından köylere çadır kurulurken, evleri zarar görenlere battaniye ve nevresim yardımı yapıldı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'le birlikte Başpınar ve Hisarardı köylerine giderek vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da Başpınar'a gelerek vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yanan evlerden birinin Solmaz'ın koruma polisinin ailesine ait olduğu belirtildi. Başpınar Köyü'ndeki enkazdan duman yükselirken, Tefenni Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Vali Şerif Yılmaz, yangınlarda zarar gören vatandaşın yaralarının sarılacağını belirterek, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

MİLLİ TAKIM KAMPINI BIRAKIP GELDİ

Yangını duyunca Edirne'deki milli takım kampından köyüne dönen Güreş Milli Takım Antrenörü İlkay Kaya, "Doğup büyüdüğümüz, çocukluğumuzun geçtiği ev enkaza döndü. Kaderin cilvesi. Allah'tan can kaybı olmadan atlattığımıza şükrediyoruz" diye konuştu.

'CENAZEYİ BIRAKTIK, SÖNDÜRMEYE KOŞTUK'

Köyün eski muhtarı Tahsin Arık, vefat eden babası Hasan Arık'ın cenaze namazını kılmak için hazırlandıkları sırada yangın çıktığını gördüklerini anlattı. Arık, "Çok kalabalıktık. Yaşlı teyzemiz başta haber etseydi söndürebilirdik. Cenazeyi bıraktık, söndürmeye koştuk. Evlerde yaşlı ve yatalak insanlar vardı. Onları kurtardık. Daha kötüsü de olabilirdi. Tüm vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.

85 yaşındaki Kamile Özdemir de "Nasıl olduğunu anlayamadım. Cenaze evine gitmiştim. Baktık evimiz yanıyor" diye konuştu.



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