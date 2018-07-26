11 eski emniyet müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis cezası

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve haklarında dava açılan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı. Mahkeme, 11 sanığa, 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi. Adı Ergenekon soruşturmasına da karışan Emniyet Genel Müdürlüğü eski Personel Dairesi Başkanı İbrahim Selvi ile eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Akdemir beraat ederken, 3 sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve aileleri katıldı. Mahkeme, sanıklara, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini sordu.

'KAMU YARARI OLACAKSA 5-10 YILIMIZI VERİRİZ'

Sanıklardan asayişten sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı son sözünden suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim cezaevinde çile çekmem bu ülkenin iyi bir yere gelmesini sağlayacaksa, alacağımız cezalar kamu yararı olacaksa 5-10 yılımızı veririz. Taktir mahkemenin" dedi.

SON SÖZÜNÜ SÖYLEYİP AĞLADI

Sanık eski Emniyet Müdürü Necmettin Ulusal da "Adil ve tarafsız bir karar vereceğinize güveniyorum, beraatımı talep ediyorum. Eğer terör örgütü ile bir bağlantım varsa Allah beni kahretsin, Allah beni perişan etsin" dedi. Ulusal, son sözünü söylediği sırada gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Ulusal'ın salonda bulunan yakınları da gözyaşlarını tutamadı.

Diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını belirterek beraat istedi.

MAHKEME 11 SANIĞI SUÇLU BULDU

Mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, FETÖ terör örgütü üyeliğinden suçlu bulduğu, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Adem Yalçınkaya, Asayişten sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Güvenlik Şubeden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin'e 10 yıl, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak, eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak'a 8 yıl 9 ay, personelden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmettin Ulusal, eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek de 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İKİ SANIĞA HÜKÜMLE BİRLİKTE SAĞLIK DURUMUNDAN TAHLİYE

Mahkeme, 8 yıl 9 ay ceza verdiği Muammer Bucak ve 7 yıl 6 ay ceza verdiği Necmettin Ulusal'ın, sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak, hükümle birlikte tahliye etti. Mahkeme her iki sanığa da yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polis merkezine imza atma zorunluluğu getirdi. Mahkeme, 7 yıl 6 ay ceza verdiği sanık Özer Zeyrek'in ise tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne bulundurarak, haftada bir gün imza atma ve yurtdışı yasağı kontrollerini uygulayarak, hükümle birlikte tahliyesine hükmetti. Mahkeme, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği tutuksuz sanık İsmail Oktay Özyardımcı'nın ise adli kontrol hükmünü kaldırdı.

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklardan 2006 yılında 'Emniyetteki F Tipi örgütlenmenin etkin elamanları' adlı 4 sayfalık rapor hazırlayan ve adı Ergenekon soruşturmasına da karışan Emniyet Genel Müdürlüğü eski Personel Dairesi Başkanı İbrahim Selvi ile eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Akdemir'i suçsuz bularak beraatlarına karar verdi. Mahkeme, sanıklardan eski emniyet genel müdür yardımcıları Feridun Taşçı ve Mehmet Tokgöz ile polis memuru Bayram Küçüksarıyıldız'ın dosyasının ayrılmasına ve bu sanıkların mahkemece görülen başka bir dosya üzerinden yargılanmasına hükmetti.