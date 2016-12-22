11 ayrı hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Yunuslu Köyü’nde girdikleri iş yerini soyan 4 hırsız, jandarma ve polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayına karışan 4 kişinin 11 ayrı hırsızlıktan arandıkları ortaya çıktı.

Yunuslu Köyü’nde bir bakkala giren kimliği belirsiz 4 kişi, bakkaldaki çeşitli ürünleri çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu polisin de desteğiyle bakkalı soyan Y.Y., U.Ç., E.K. ve Ş.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 11 ayrı hırsızlık olayından arandığı belirlendi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada bakkaldan çaldıkları malzemeler ile daha önce girdikleri iş yerlerinde çaldıkları 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el telsizi 100 karton sigara, 50 şişe içki, 20 kilogram çay, 1 diz üstü bilgisayar, 1 LCD monitör, eldiven, maske, bere ve çok sayıda gıda ile elektronik malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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