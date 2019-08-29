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11 aracın zarar gördüğü kazada yaralanan 12 kişinin durumu iyi
HATAY’ın İskenderun ilçesinde freni boşalan kamyonun neden olduğu ve 11 aracın zarar gördüğü trafik kazasında yaralananları milletvekili, kaymakam ve belediye başkanı hastanede ziyaret etti. Yaralılardan bazıları taburcu olurken, tedavileri...
GÜVENLİK 29.08.2019, 15:21
HATAY’ın İskenderun ilçesinde freni boşalan kamyonun neden olduğu ve 11 aracın zarar gördüğü trafik kazasında yaralananları milletvekili, kaymakam ve belediye başkanı hastanede ziyaret etti. Yaralılardan bazıları taburcu olurken, tedavileri sürenlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, gece saatlerinde Prof Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 38 B 442 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 11 araca çarpan ve bazılarını altında sürükleyen kamyon, güçlükle durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bugün kazazedeleri AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve AK Parti İlçe Başkanı Abdülkerim Güven ziyaret etti.
Belediye Başkan Fatih Tosyalı, “Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek rabbimden acil şifalar diledik. Yüce rabbim her türlü kazadan korusun” dedi. Yaralıların bir bölümünün taburcu edildiği, diğerlerinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, gece saatlerinde Prof Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 38 B 442 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 11 araca çarpan ve bazılarını altında sürükleyen kamyon, güçlükle durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bugün kazazedeleri AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve AK Parti İlçe Başkanı Abdülkerim Güven ziyaret etti.
Belediye Başkan Fatih Tosyalı, “Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek rabbimden acil şifalar diledik. Yüce rabbim her türlü kazadan korusun” dedi. Yaralıların bir bölümünün taburcu edildiği, diğerlerinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.
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