108 FETÖ'cü polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

SAMSUN,() - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 72'si tutuklu 108 eski emniyet personeli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yeralan ifadeye göre itirafçı T.S., 15 Temmuz gecesi 'Samsun il emniyet komiserleri imamı'ndan ByLock üzerinden, 'Değerli abiler şu an askerler yönetime müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın, bulunduğu yerden arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin, direnmesinler" mesajının geldiğini söyledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet personeline yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 72'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanan sanıkların, fiilen darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri konusunda savcılığın kanaate vardığı vurgulandı. ByLock kullandığı tespit edilen sanıkların 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında emniyet mensubu sanıklar arasındaki ByLock yazışmalarına da yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan örgütün 'komiserler grubu abisi' T.S.'nin itiraflarına da yer verildi. T.S.'nin itirafı doğrultusunda emniyet oluşumuna 'abilik' yapan FETÖ mensupları tarafından, emniyet mensubu örgüt üyelerine darbeye fiili destek çağrısı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

T.S., darbe girişimi gecesi FETÖ'nün 'Emniyet abisi' ve 'Emniyet imamları' tarafından, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock gibi programlar kullanan emniyet mensubu üyelerine, alt abilere, 15 Temmuz darbe girişimine destek olunmasına yönelik mesajlar atıldığını itiraf etti.

'Samsun il emniyet komiserleri imamı' olan 'Yavuz' kod adlı kişinin ByLock'tan, "Değerli abiler şu an askerler yönetime müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın, bulunduğu yerden arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin, direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar, direnenlerin direncini kırsınlar, özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkese ulaşalım" diye mesajlar gönderdiğini söyleyen T.S.'nin ifadeleri iddianamede yer aldı.

72'si tutuklu, 108 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.