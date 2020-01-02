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105 TIR şoföründen, 'U-ETDS' protestosu
KARAMAN'da 105 TIR şoförü, 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) araçlarıyla birlikte konvoy oluşturarak protesto etti. Karaman Lojistik Kooperatifi üyesi 105 şoför, Organize...
GÜVENLİK 02.01.2020, 20:41
KARAMAN'da 105 TIR şoförü, 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) araçlarıyla birlikte konvoy oluşturarak protesto etti.
Karaman Lojistik Kooperatifi üyesi 105 şoför, Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanıp, Konya yoluna kadar konvoy eşliğinde giderek, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni protesto etti. 105 TIR'ın aynı anda çıkarak konvoy eşliğinde seyir halinde olduğunu gören polis de, araçları durdurdu. Kooperatif Başkanı Fatih Doğan burada yaptığı basın açıklamasında, yeni dijital takograf sistemine tepki gösterdiklerini belirtti. Doğan, şunları söyledi:
''Bizler bugün nakliyeciler olarak ülke genelinde eylem yapıyoruz ve dijital takografa 'hayır' diyoruz. Bizler devletimizden istiyoruz ki, sahipsiz kalmayalım. Bizimle de birileri ilgilensin. Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış, sistem yok; ama trafik polisleri bizlere ceza yazıyor. Bugün süre ihlalinden dolayı Karaman girişinde 15 üyemize ceza yazıldı. Bizler dijital takografa 'hayır' diyoruz.''
Sistem için gerekli alt yapının hazır olmadığını öne süren Doğan, ''Devletimiz önce alt yapıyı yapsın, sonra bizden istesin. Bu sisteme 'U- ETDS' deniyor. Ticaret Odası'na soruyoruz kimse bu konuyu bilmiyor. Bugünden itibaren yük bildirimi yapılması gerekiyormuş ama sistem yok. Bizlerden 400 lira para alınıyor; ama sistem yok deniyor.'' dedi.
Doğan'ın açıklamasının ardından şoförler, araclarıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ne geri döndü.
Karaman Lojistik Kooperatifi üyesi 105 şoför, Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanıp, Konya yoluna kadar konvoy eşliğinde giderek, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni protesto etti. 105 TIR'ın aynı anda çıkarak konvoy eşliğinde seyir halinde olduğunu gören polis de, araçları durdurdu. Kooperatif Başkanı Fatih Doğan burada yaptığı basın açıklamasında, yeni dijital takograf sistemine tepki gösterdiklerini belirtti. Doğan, şunları söyledi:
''Bizler bugün nakliyeciler olarak ülke genelinde eylem yapıyoruz ve dijital takografa 'hayır' diyoruz. Bizler devletimizden istiyoruz ki, sahipsiz kalmayalım. Bizimle de birileri ilgilensin. Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış, sistem yok; ama trafik polisleri bizlere ceza yazıyor. Bugün süre ihlalinden dolayı Karaman girişinde 15 üyemize ceza yazıldı. Bizler dijital takografa 'hayır' diyoruz.''
Sistem için gerekli alt yapının hazır olmadığını öne süren Doğan, ''Devletimiz önce alt yapıyı yapsın, sonra bizden istesin. Bu sisteme 'U- ETDS' deniyor. Ticaret Odası'na soruyoruz kimse bu konuyu bilmiyor. Bugünden itibaren yük bildirimi yapılması gerekiyormuş ama sistem yok. Bizlerden 400 lira para alınıyor; ama sistem yok deniyor.'' dedi.
Doğan'ın açıklamasının ardından şoförler, araclarıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ne geri döndü.
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