105 gram esrarla yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde bulunan bir eve polisin yaptığı operasyonda 105 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 44 yaşındaki Temel A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde polis tarafından yapılan aramada 105 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheli Temel A., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.