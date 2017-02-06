Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

103 sanıklı Adana FETÖ davası başladı(2)

FETÖ OKULUNU UCUZ DİYE ALMIŞ Adana'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan 103 iş adamının yargılandığı duruşmada kimlik tespitinin sona ermesinin ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu ve finans desteği...

103 sanıklı Adana FETÖ davası başladı(2)

FETÖ OKULUNU UCUZ DİYE ALMIŞ
Adana'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan 103 iş adamının yargılandığı duruşmada kimlik tespitinin sona ermesinin ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu ve finans desteği sağladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Adana'nın en büyük unlu mamulleri restoran/kafelerinin sahibi Ali Koçaklı, suçlamaları kabul etmedi. Koçaklı, 6 çocuğunun iyi bir eğitim almalarını istediği için Burç Okulları'na gönderdiğini belirterek, savunmasında şunları söyledi:
"Burç okullarında da mutfak işlerine yönelik yatırım yaptığım için hisse de satın aldım. Bir kaç defa sohbetlere katıldım.  2016 yılı içinde Burç Okulları'nı 9.5 milyon TL'ye satın aldım. İkinci eşim nikah istediği için, ilk eşimi boşayıp okulu onun üzerine yaptım. Okulun normal değeri 17 Milyon TL'dir. Fiyatı uygun bulduğum için yatırım amacıyla aldım. Örgütün mal kaçırmak amacıyla satmaya çalıştığını bilmiyordum. Darbe girişimi olunca da okula el konuldu. Bir bankadan 1 milyon TL kredi çektikten sonra dolara çevirip Bank Asya'ya yatırdım. Ancak bunu bir çağrı üzerine değil, ticari gaye ile yaptım. Dolar yükseldikten sonra da kar ettim. FETÖ'nün Allah belasını versin. Tahliyemi istiyorum."
TELEFONUM İKİNCİ EL
ByLock kullanıcısı olmakla suçlanan emekli astsubay Ali Yanan ise cemaat ile 'Kimse Yok mu' derneği aracılığıyla tanıştığını belirterek, "Bir kaç defa dernek çalışmalarına katıldım. Sosyal medyada FETÖ örgütü lehine paylaşımları ben yapmadım. Eşim, akıllı telefonu olmaması nedeniyle zaman zaman benimkini kullanırdı. Eşimin işyerindeki arkadaşları rica ettiği için, o, beğeni ve paylaşımları yapmış. Telefonu ikinci el aldığım için ByLock'tan haberim yoktu. Evimde bulunan örgüte ait olduğu ileri sürülen dokümanlar ve kitaplar da eşimin iş arkadaşlarının hediyesidir" diye savunma yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.