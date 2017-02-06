103 sanıklı Adana FETÖ davası başladı(2)

FETÖ OKULUNU UCUZ DİYE ALMIŞ

Adana'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan 103 iş adamının yargılandığı duruşmada kimlik tespitinin sona ermesinin ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. FETÖ/PDY örgütüne üye olduğu ve finans desteği sağladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Adana'nın en büyük unlu mamulleri restoran/kafelerinin sahibi Ali Koçaklı, suçlamaları kabul etmedi. Koçaklı, 6 çocuğunun iyi bir eğitim almalarını istediği için Burç Okulları'na gönderdiğini belirterek, savunmasında şunları söyledi:

"Burç okullarında da mutfak işlerine yönelik yatırım yaptığım için hisse de satın aldım. Bir kaç defa sohbetlere katıldım. 2016 yılı içinde Burç Okulları'nı 9.5 milyon TL'ye satın aldım. İkinci eşim nikah istediği için, ilk eşimi boşayıp okulu onun üzerine yaptım. Okulun normal değeri 17 Milyon TL'dir. Fiyatı uygun bulduğum için yatırım amacıyla aldım. Örgütün mal kaçırmak amacıyla satmaya çalıştığını bilmiyordum. Darbe girişimi olunca da okula el konuldu. Bir bankadan 1 milyon TL kredi çektikten sonra dolara çevirip Bank Asya'ya yatırdım. Ancak bunu bir çağrı üzerine değil, ticari gaye ile yaptım. Dolar yükseldikten sonra da kar ettim. FETÖ'nün Allah belasını versin. Tahliyemi istiyorum."

TELEFONUM İKİNCİ EL

ByLock kullanıcısı olmakla suçlanan emekli astsubay Ali Yanan ise cemaat ile 'Kimse Yok mu' derneği aracılığıyla tanıştığını belirterek, "Bir kaç defa dernek çalışmalarına katıldım. Sosyal medyada FETÖ örgütü lehine paylaşımları ben yapmadım. Eşim, akıllı telefonu olmaması nedeniyle zaman zaman benimkini kullanırdı. Eşimin işyerindeki arkadaşları rica ettiği için, o, beğeni ve paylaşımları yapmış. Telefonu ikinci el aldığım için ByLock'tan haberim yoktu. Evimde bulunan örgüte ait olduğu ileri sürülen dokümanlar ve kitaplar da eşimin iş arkadaşlarının hediyesidir" diye savunma yaptı.