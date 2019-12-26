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103 öğrencinin karbonmonoksitten zehirlendiği yurtta önlem

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, doğal gaz bacasının yerinden çıkmasıyla içeri sızan karbonmonoksitten etkilenerek, hastaneye kaldırılıp, tedavilerinin ardından taburcu edilen 103 öğrencinin kaldığı öğrenci yurdunda, güvenlik önlemleri...

GÜVENLİK 26.12.2019, 16:21
103 öğrencinin karbonmonoksitten zehirlendiği yurtta önlem
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, doğal gaz bacasının yerinden çıkmasıyla içeri sızan karbonmonoksitten etkilenerek, hastaneye kaldırılıp, tedavilerinin ardından taburcu edilen 103 öğrencinin kaldığı öğrenci yurdunda, güvenlik önlemleri artırıldı. Tadilat nedeniyle öğretmen evi ve başka yurtlarda kalan öğrencilerin, doğal gaz bacalarının yerlerinin değiştirilip, güvenlik sensörü kurulacak yurda yeniden yerleştirileceği belirtildi.
Olay, 12 Aralık günü sabah saatlerinde, ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler ve öğretmenler, doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu 2 öğretmen ve 103 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Öğrenciler ve öğretmenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Doğal gaz bacasının yerinden çıkmasıyla içeri sızan karbonmonoksitten etkilenen, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedavilerinin ardından taburcu edilen 103 öğrencinin kaldığı öğrenci yurdunda, önlemler alınıyor. Tadilat nedeniyle öğretmen evi başka yurtlarda kalan öğrenciler, doğal gaz bacalarının yerlerinin değiştirilip, güvenlik sensörü kurulacak yurda yeniden yerleştirileceği belirtildi.
VALİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunu ziyaret ederek, süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali  Çiftçi, yurtta daha yoğun tedbirler alınacağını kaydederek, “Şu an kombi ve bacalarının yerleri değiştirildi. Sistem devreye sokularak ölçümleri yapılacak. Çalışmalar bittiğinde başka yurtlara ve öğretmen evine yerleştirilen öğrenciler tekrar yurtlarına geri yerleşecekler” dedi.

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