100 yaşındaki Eyüp dede, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evinin banyosunda kalbi duran 100 yaşındaki Eyüp Öğmen, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı 10 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülerek, hastaneye kaldırıldı.

Kayhan Mahallesi 2014 Sokak'taki evinde eşiyle birlikte yaşayan Eyüp Öğmen, saat 09.00 sıralarında, banyoya girdi. Bu sırada kalp krizi geçiren Öğmen, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Öğmen'in kalbinin durduğunu tespit edip, yaşlı adamı hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti. 10 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, Öğmen'in kalbini tekrar çalıştırmayı ve hayatta tutmayı başardı.

Öğmen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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