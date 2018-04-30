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100 kiloluk el yapımı patlayıcı böyle imha edildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesi yolu, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi mevkinde bulunan amonyum nitratla güçlendirilmiş 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.  Elazığ'da,...

100 kiloluk el yapımı patlayıcı böyle imha edildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesi yolu, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi mevkinde bulunan amonyum nitratla güçlendirilmiş 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. 
Elazığ'da, bölücü terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı düzenekleri ve malzemelerini depoladıklarına dair alınan istihbarat bilgisi üzerine, jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada bugün öğlen saatlerinde Kovancılar ilçesi, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi bölgesinde, Elazığ-Tunceli karayoluna yaklaşık 300 metre mesafede, ağaçlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Olay Yei İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede; el yapımı patlayıcının, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine alüminyum tozu ve amonyum nitrat karışımından yapıldığı ve 100 kilogram olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenli bir alanda, kontrollü şekilde imha edildi. 

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